Mann(41) will einen Cent von der Bank abheben - verhaftet

Ein ungewöhnlicher Vorfall in Florida sorgt für Schlagzeilen, als ein Mann wegen eines angeblichen Versuchs, 1 Cent abzuheben, verhaftet wird.

Ein kurioser Vorfall ereignete sich in Florida, als ein Mann aufgrund eines ungewöhnlichen Abhebeversuchs in einer Bank verhaftet wurde. Der Vorfall hat sowohl die lokale Gemeinschaft als auch die Medien stark beschäftigt.

Mann(41) überfällt Bank wegen einem Cent

Ein Mann aus Florida steht nun wegen schweren Raubes vor Gericht, nachdem er versucht hatte, 1 Cent von einer Bank im Sumter County abzuheben. Der Vorfall ereignete sich am Samstag kurz vor 14 Uhr in der Chase Bank an der US-441 in Lady Lake (Florida, USA), wie aus einem Verhaftungsbericht des Sheriff-Büros von Sumter County hervorgeht.

Die Ein-Cent-Abhebung

Michael Fleming, der später als der Tatverdächtige identifiziert wurde, betrat die Bank und füllte einen Abhebungsbeleg über 1 Cent aus. Anschließend übergab er diesen einem Bankangestellten. Laut dem Bericht wurde Fleming von dem Bankangestellten darauf hingewiesen, dass eine Abhebung eines Pennys (1 Cent) nicht möglich sei. Fleming soll daraufhin gefragt haben: "Also willst du, dass ich das andere Wort sage?" Weitere Einzelheiten über das angebliche Gespräch wurden im Bericht nicht offengelegt. Der Bankangestellte fühlte sich jedoch bedroht und alarmierte die Polizei.

Die Festnahme

Als die Beamten eintrafen, befand sich Fleming noch immer in der Bank. Er wurde verhaftet und zum Sheriff-Büro von Sumter County gebracht. Nach der Verlesung seiner Miranda-Rechte erklärte sich Fleming bereit, mit den Beamten zu sprechen. Die Inhalte dieses Gesprächs wurden aus dem Bericht entfernt, jedoch gaben die Beamten an, dass ausreichende Gründe vorlägen, um anzunehmen, dass Fleming gegen die Raubgesetze Floridas verstoßen habe.

Haft und Kaution

Der 41-jährige Michael Fleming wurde ins Sumter County Detention Center gebracht. Dort wird er bis zur Zahlung einer Kaution in Höhe von 5.000 US-Dollar (ca. 4.500 Euro) festgehalten, wie aus den Online-Gefängnisaufzeichnungen hervorgeht.