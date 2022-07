Bradley Halford wurde zu zwei Jahren gemeinnütziger Arbeit und einer fünfjährigen einstweiligen Verfügung verurteilt, die ihn daran hindert, die beiden Frauen zu kontaktieren, die Zeugen seiner Tat waren.

Der 18-Jährige wurde dabei gefilmt, nachdem er in ein Pub eingebrochen war und am helllichten Tag masturbiert hatte. Sein Akt wurde von den Angestellten entdeckt. Diese stellten fest, dass die Sicherheitskameras des Lokals gelaufen waren. Die beiden Kellnerinnen spielten die Aufnahmen ab und waren "entsetzt" über das, was sie sahen.

"Der Vorfall ereignete sich, als die Kneipe landesweit gesperrt war und nur zwei Mitarbeiter im gesamten Gebäude anwesend waren", sagte der Besitzer Lee Forshaw. Er fügte hinzu, dass sofort die Polizei gerufen wurde, da man befürchtete, dass eine Angestellte zur Arbeit verfolgt worden sein könnte.

"Die Damen waren sehr aufgewühlt und um ihre Sicherheit besorgt, und wir haben ihnen Unterstützung und Beratung angeboten", so Forshaw gegenüber LancsLive. "Wir möchten uns bei der Polizei für ihre schnelle Reaktion und bei der Witness Care Unit in Chorley für die Unterstützung unserer Mitarbeiter bedanken."

Bei der Urteilsverkündung am Preston Crown Court gab Staatsanwältin Claire Larton bekannt, dass Halford nicht nur auf den Videoaufnahmen identifiziert werden konnte, sondern dass auch Beweise in Form von DNA-Sperma am Tatort gefunden wurden, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Halford, der in der Aspden Street der Stadt wohnt, soll über einen Holzzaun und ein mit einem Vorhängeschloss versehenes Tor geklettert sein, um auf das Grundstück zu gelangen, bevor er auf eine industrielle Klimaanlage kletterte und durch einige Terrassentüren einstieg.

Drinnen masturbierte er sowohl in der Kneipe selbst als auch im angrenzenden Biergarten. Der Mann wurde er zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er sich des unbefugten Betretens eines Grundstücks mit der Absicht, ein einschlägiges Sexualdelikt zu begehen, schuldig bekannt hatte.