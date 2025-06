Matura hoch zwei: 15 Zwillinge erhalten Abschlusszeugnis am selben Tag

Da staunte selbst das Lehrpersonal nicht schlecht: In einem Schulbezirk im US-Bundesstaat New York erhielten gleich 15 Zwillingspaare am selben Tag ihr Abschlusszeugnis.

Bei der Abschlussfeier der Plainview-Old Bethpage John F. Kennedy High School auf Long Island (liegt im Bundesstaat New York, USA) kam es am Samstag zu einem eher seltenen Anblick: Gleich 15 Zwillingspaare marschierten nacheinander über die Bühne, um ihr Maturazeugnis (in den USA: High-School-Diplom) entgegenzunehmen. Was für Außenstehende sofort auffiel, war den Schülern selbst gar nicht so bewusst. Erst als einige Mütter der Zwillingspaare miteinander ins Gespräch kamen und nachzählten, wurde das volle Ausmaß klar. Chloe Manzo, eine der Absolventinnen, meinte im Interview mit der Plattform Greater Long Island: „Wir sind mit vielen von ihnen befreundet, aber gezählt haben wir nie. Erst unsere Mama und andere Zwillingsmütter haben nachgerechnet. Wir waren ganz baff.“ Keine Verwechslungsgefahr Wer jetzt denkt, die Lehrerinnen und Lehrer wären bei so vielen gleich aussehenden Gesichtern an ihre Grenzen gestoßen, kann beruhigt sein: Alle 15 Zwillingspaare sind sogenannte zweieiige Zwillinge – also keine optischen Doppelgänger. Das spart im Unterricht zumindest die Frage: „Welcher von euch bist du nochmal?“ 30 Abschlüsse, aber nur 15 Namen doppelt. © Plainview Old Bethpage John F. Kennedy High School Früh übt sich Laut dem stellvertretenden Schuldirektor Timothy Lamb sind viele der Zwillinge bereits seit dem Kindergarten gemeinsam in derselben Schule – manche kennen einander sogar schon seit der Krabbelgruppe. Denn viele Eltern der Zwillinge schlossen sich damals einer lokalen Selbsthilfegruppe für Zwillingseltern an. Lamb erklärt gegenüber Today.com: „Die meisten kannten sich schon als Babys. Die Familien sind gut vernetzt, und die Kinder sind inzwischen richtig eng miteinander. Sie bilden fast eine eigene Mini-Gemeinschaft.“ Kein Einzelfall, aber selten Die Schuldirektorin Heather Dvorak erinnert sich, dass 2014 ebenfalls eine ungewöhnlich hohe Zahl an Zwillingen graduierte: Damals waren es neun Zwillingspaare und ein Drillingstrio. Dennoch sei die aktuelle Abschlussklasse in ihrer Zahl rekordverdächtig. „Jeder Jahrgang bringt eine eigene Stimmung mit“, meint Dvorak im Gespräch mit Newsday. „Aber dieses Jahr war besonders – sehr zusammenhaltend, sehr harmonisch.“