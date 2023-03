Mediziner warnen, dass Kokainkonsumenten Gefahr laufen, ihre Nasen zu verlieren.

Nicholas Calder, Spezialist für Nasenrekonstruktionen am University Hospital Monklands, sagte der BBC: "Die Zahl der Patienten, die wir behandeln, steigt von Jahr zu Jahr, und die Patienten kommen aus einem Querschnitt der Bevölkerung zu uns."

Der Hals-, Nasen- und Ohrenchirurg Natarajan Balaji, der auch Präsident der British Society of Facial Plastic Surgery ist, erklärte, dass Kokain oft mit einigen ziemlich ekelhaften Substanzen gestreckt wird, die man nicht in der Nase haben möchte. "Kokain wird mit anderen Zutaten gestreckt, darunter Levamisol, das in Entwurmungstabletten für Hunde und Katzen verwendet wird, und Phenacetin, ein schmerzstillendes und fiebersenkendes Medikament, das in der Tiermedizin eingesetzt wird", erklärte er gegenüber der BBC.

"Kokain enthält auch bestimmte Arten von Säuren, die den Inhaltsstoffen beigemischt sind. Wenn Kokain geschnupft wird, ziehen sich die Blutgefäße sehr stark zusammen, und die Nasenscheidewand reagiert sehr empfindlich auf den verminderten Blutfluss. Nach mehrmaligem Kokainkonsum kann die Nasenstruktur absterben und Perforationen verursachen."

Einem Patienten fiel nach gestrecktem Kokain sogar die Nase ab. "Als man mir sagte, dass ich meine Nase verlieren würde, und mir dann sagte, dass man sie wiederherstellen könne, war das unglaublich", sagte Fraser.