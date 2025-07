Mega-Panne bei NFL-Event: Kameramann geht samt Equipment baden

Am Ufer des Eriesees in Cleveland (US-Bundesstaat Ohio) wurde am 23. Juli ein neues Design der Footballmannschaft Cleveland Browns vorgestellt.

Statt nur mit Design und Farbe Schlagzeilen zu machen, sorgte das Event für Aufsehen durch einen unerwarteten Zwischenfall: Ein Fotograf stürzte beim Fotografieren ins Wasser. Das Video dazu verbreitete sich rasant in sozialen Medien. Fotograf geht baden – mitten bei der Vorstellung Während die Cleveland Browns ihr neues, alternativ gestaltetes Footballhelm-Modell auf einem großen, schwimmenden Podest vorstellten, passierte es: Eine Person versuchte, das Geschehen möglichst spektakulär abzulichten, verlor dabei das Gleichgewicht – und landete im Eriesee. Das rund sechs Meter lange Podest war etwa 90 Meter vom Stadion der Mannschaft, dem Huntington Bank Stadium in Cleveland (USA), entfernt im Wasser verankert. Der Zwischenfall wurde auf Video festgehalten, das sich rasch im Internet verbreitete. Laut dem US-Medium Storyful, das sich auf Angaben des Vereins beruft, konnte die Person schnell aus dem Wasser geholt werden. Hilfe kam von einem Beamten auf einem Jetski. Verdacht auf PR-Gag Noch am selben Tag begannen Spekulationen: War der Sturz echt – oder geplant? Der US-Influencer Ross Smith, der in sozialen Netzwerken große Reichweiten erzielt (rund 25 Millionen Follower auf TikTok, 4 Millionen auf Instagram und 5 Millionen auf YouTube), veröffentlichte das Video selbst. Auffällig dabei: Der Beitrag war als Kooperation mit der Marke Dude Wipes gekennzeichnet, die gleichzeitig Sponsor der neuen Helme ist. Offizielle Stellungnahmen dazu gibt es bisher nicht – weder vom Verein noch vom Influencer selbst. Fest steht: Ross Smith blieb unverletzt. Am Tag nach dem Vorfall bestätigte Dude Wipes gegenüber USA TODAY, dass Smith ins Wasser gefallen ist – und dass es ihm gut gehe. So sieht der neue Helm der Browns aus Neben dem Vorfall rückte natürlich auch der eigentliche Anlass in den Vordergrund: Die Cleveland Browns haben ihren neuen Helm präsentiert. Das Design ist schlicht gehalten: Ein matter Braunton dominiert, ergänzt durch orangefarbene Streifen. Ein Logo sucht man vergeblich – die Browns sind das einzige Team der National Football League (NFL), das keinen Helm mit Vereinszeichen trägt. Die neue Variante wird in der kommenden Saison 2025 dreimal zum Einsatz kommen. Sie wird gemeinsam mit einer vollständig braunen Spielkleidung getragen. Der Name des Helms: „Alpha Dawg“ – frei übersetzt etwa „Anführer des Rudels“. Der Helm ist eine Referenz an die Geschichte des Vereins, der seit seiner Gründung 1946 bisher nie einen braunen Helm eingesetzt hatte. Kooperation mit Hygieneprodukt sorgt für Lacher Die Helme wurden in Zusammenarbeit mit der Marke Dude Wipes vorgestellt – einem Hersteller von Feuchttüchern. In den USA ist die Firma für ihre lockere Marketingstrategie bekannt. Co-Gründer Ryan Meegan kommentierte die Partnerschaft mit den Worten: „Wir sind die Könige der Sauberkeit und stehen voll hinter dem neuen Look der Browns.“