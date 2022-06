Kann die Klitoris einer Frau größer werden und macht diese Größe auch einen Unterschied was das Vergnügen angeht?

Die Klitoris befindet sich oberhalb der Vaginalöffnung und der Harnröhre und ist die Hauptquelle der weiblichen Lust. Die Klitoris ist eine der empfindlichsten erogenen Zonen aufgrund ihrer hohen Konzentration an Nervenendigungen. Die Klitoris ist teil der Vulva, welche die äußeren Teile der weiblichen Genitalien bezeichnet. Die Vagina ist der muskuläre Schlauch, welcher die Vulva und die Zervix, der tiefste Punkt der Gebärmutter, innen miteinander verbinden.

Die Stimulation der Klitoris kann direkt, von innen durch die Vagina oder durch Stimulation der anderen Bereiche der Vulva erfolgen. Eine direkte Stimulation der Klitoris oder der Klitorisvorhaut ist in der Regel der letzte Anstoß zum Orgasmus.

Es gibt keine vorgegebenen Größe einer Klitoris, aber es ist schon so, dass die Klitoris mit sexueller Erregung grundsätzlich größer wird und wenn Frauen eine kleine Klitoris haben, dann kann es sein, dass es schwieriger ist, sexuelles Vergnügen zu empfinden. Die Klitoris hat eine querlenkerförmige Struktur und ist in der Regel zwischen 7 und 13 Zentimetern groß. Sobald sich das Vergnügen aufbaut, schwillt die Klitoris natürlich an und wird größer, sobald der Orgasmus da war wird sie aber auch wieder kleiner.