Microsoft investiert Milliarden in KI, um Angestelltenjobs überflüssig zu machen

Microsoft hat Pläne für eine milliardenschwere Investition in eine KI-Software angekündigt, die nach Ansicht von Experten den Bedarf an Angestelltenjobs auslöschen könnte.

Der Technologiekonzern kündigte diese Woche seine Investitionspläne als dritte Phase seiner Partnerschaft mit OpenAI an, dem Unternehmen für künstliche Intelligenz, das für das beliebte ChatGPT-Programm verantwortlich ist. Microsoft hat bereits in den Jahren 2019 und 2021 in OpenAI investiert, aber die erneute Partnerschaft zielt darauf ab, Durchbrüche in der KI-Technologie zu beschleunigen.

Microsoft-CEO Satya Nadella erklärte, die Partnerschaft sei das Ergebnis eines "gemeinsamen Bestrebens, die KI-Spitzenforschung verantwortungsvoll voranzutreiben und KI als neue Technologieplattform zu demokratisieren". Pengcheng Shi, stellvertretender Dekan der Abteilung für Computer- und Informationswissenschaften am Rochester Institute of Technology, behauptete jedoch, dass "KI die Angestellten ersetzen wird".

In einem Gespräch mit der New York Post äußerte der Technikexperte die Überzeugung, dass niemand die KI davon abhalten kann, Fach-, Führungs- und Verwaltungsangestellte zu ersetzen, und fügte hinzu: "Das ist kein Wolfsgeheul. Der Wolf steht schon vor der Tür".

Die Nachricht von Microsofts neuer Partnerschaft mit OpenAI kam nur wenige Tage nach der Ankündigung, dass das Technologieunternehmen 10.000 Mitarbeiter entlassen wird, da es sich auf ein langsameres Umsatzwachstum einstellt.

Chinmay Hegde, außerordentlicher Professor für Informatik und Elektrotechnik an der New York University, stimmte zu, dass sich KI auf eine Reihe von Berufen auswirken wird, wie er sagte: "Bestimmte Berufe in Bereichen wie Journalismus, Hochschulbildung, Grafik- und Softwaredesign - diese laufen Gefahr, durch KI ergänzt zu werden."

Das Programm ChatGPT von OpenAI, das im November kostenlos für die Öffentlichkeit freigegeben wurde, ist u. a. in der Lage, Folgefragen zu beantworten, Fehler zu erkennen und unangemessene Anfragen abzulehnen. Shi sagte, es sei bereits in der Lage, "problemlos Klassen zu unterrichten", während Hedge meinte, dass Website-Designer und Ingenieure, die für die Erstellung von relativ einfachem Code zuständig sind, Gefahr laufen, überflüssig zu werden.

"Ich mache mir Sorgen um diese Leute", sagte Hedge. "Jetzt kann ich ChatGPT einfach bitten, eine Website für mich zu erstellen - jede Art von Person, deren Routinejob es wäre, dies für mich zu tun, wird nicht mehr gebraucht."