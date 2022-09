Der erste Eindruck kann oft ein bleibender sein.

Welche Kleiderwahl Pluspunkte verschafft, verraten wir in diesem Artikel.

Sauber und gepflegt

Das tollste Outfit kann zum Liebestöter werden, wenn es nicht mehr so gut riecht wie es aussieht. Wie auch in anderen sozialen Kontexten ist auf saubere Kleidung und ein generell gepflegtes Auftreten wertzulegen. Knittrige Stoffe sollten gebügelt werden.

You do you

Tragen Sie beim ersten Treffen Kleidung, in der Sie sich wohl fühlen. Erste Dates sind so schon ein wenig beängstigend, man muss sich nicht auch noch unkomfortabel kleiden.

Berücksichtigen Sie den Anlass und Ihr Gegenüber

Je nach geplanter Aktivität sollte man sich entsprechend kleiden. Bei einem legeren Treffen zum Kaffee ist kein Anzug vonnöten, ein Spaziergang bei nasskaltem Herbstwetter ist nicht die beste Gelegenheit den neuen Minirock zu präsentieren. Die meisten Menschen bevorzugen Partner*innen aus der eigenen sozialen Sphäre, das inkludiert auch den Kleidungsstil. Wer also Eindruck beim Gegenüber schinden möchte, der orientiert sich an dessen Kleidungsstil bei der Wahl des eigenen Outfits. Achtung: Man sollte sich allerdings nicht verstellen, sie wollen ja langfristig so gemocht und geschätzt werden, wie Sie sind.

Vorsicht bei krassen Farben und Mustern

Grundsätzlich gilt: Es gibt keine Farb-Tabus. Dennoch ging aus Studien hervor, dass orange und braun beim Durchschnitt eher schlechter ankommen. Orange wird im Alltag häufig als Warnfarbe benutzt, sei es bei Straßenschildern oder Warnwesten. Diese Warnung projizieren wir unterbewusst dann auch auf unser Gegenüber. Die Farbe Braun wurde in Studien außerdem als unattraktiv und unintelligent wahrgenommen. Auch wilde Muster und Farbkombinationen sollte man eher vermeiden. Das wird von vielen als überwältigend wahrgenommen und lenkt von der Person in der knallbunten Kleidung ab. Sollte das allerdings ihr bevorzugter Kleidungsstil sein und Sie als Person auch irgendwie mit ausmachen, lassen Sie sich nicht zurückhalten. Die andere Person soll Sie ja so mögen wie Sie sind.