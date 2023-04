Mit diesem Trick will Samsung iPhone-Nutzer zum wechseln bringen

Welche Smartphone-Marke genutzt wird, ist ja oftmals eine Glaubensfrage. Samsung will nun aber alle iPhone-Nutzer mit einem einfachen Trick von ihrem System überzeugen.

Einmal iPhone, immer iPhone. Viele Menschen wechseln so gut wie nie die Marke des Smartphones. Zu umständlich ist oft das Umgewöhnen an das jeweils andere Betriebssystem. Dennoch wagt Apples Hauptkonkurrent Samsung nun einen spannenden Vorstoß. Mit der "Try Galaxy" App kann auch auf einem iPhone die Bedienung eines Samsung-Smartphones simuliert werden.

"Try Galaxy"-App

Die Südkoreaner wollen mit dem Versuch User von Apple zu Samsung zu lotsen. Um das Samsung auf dem iPhone zu verwenden, ist nur ein Download notwendig. Über die Website Try Galaxy kann ein iPhone User das neueste One UI 5.1 Betriebssystem auf dem jeweiligen Gerät ausprobieren.

Dann muss nur mehr das Icon auf den "Zum Home Bildschirm" hinzugefügt werden. Nach nur einem Klick landet dann die Try Galxy App auf dem Homescreen von ihrem iPhone. Wird dann das Samsung-Icon aktiviert, werden die Apps im Samsung-Style angezeigt. Die Änderung bleibt aber natürlich nur an der Oberfläche und die dahinterliegenden iPhone-Funktionen und Daten bleiben erhalten.