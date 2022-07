Mit diesem Trick wollen Passagiere lange Wartezeiten am Flughafen umgehen

Der Chef des Londoner Flughafens Heathrow, John Holland-Kaye sagt, dass viele Reisende durch ein TikTok-Video auf den Trend aufmerksam wurden.

Fluggäste umgehen die Warteschlangen am Flughafen Heathrow, indem sie vorgeben, einen Rollstuhl zu benötigen. Ein Video auf TikTok, welches diesen Trick vorschlägt, ging in den letzten Tagen viral. Gerade aufgrund der aktuell langen Wartezeiten bei Check-ins oder Sicherheitskontrollen werden immer mehr Passagiere erfinderisch.



Er sagte gegenüber LBC: "Für Passagiere, die einen Rollstuhl benötigen, haben wir eine größere Nachfrage als vor der Pandemie. Warum ist das so? Zum Teil liegt das daran, dass die Leute die Rollstuhlunterstützung nutzen, um schneller durch den Flughafen zu kommen. Das ist das absolut falsche Vorgehen. Er fügte hinzu: "Wenn Sie auf TikTok gehen, werden Sie sehen, dass das einer der Reise-Hacks ist, die die Leute empfehlen. Bitte tun Sie das nicht."



Im Juni lud ein TikTok-Nutzer ein Video von sich selbst hoch, in dem er vorgab, einen verletzten Knöchel zu haben und einen Rollstuhl zu bekommen, während er von Ibiza nach Bristol flog. Das Video zeigte den Nutzer beim Ausziehen seines Schuhs und trug den Titel: "Ich täusche eine Beinverletzung vor, um schneller durch die Sicherheitskontrolle und ins Flugzeug zu kommen".



Gerade auf dem Londoner Flughafen Heathrow kommt es zu langen Wartezeiten. Der Airport hat nun die maximale Kapazität an Passagieren pro Tag auf 100.000 begrenzt.