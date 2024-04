MMA-Kämpfer tretet Ring-Girl, dann folgt Massen-Schlägerei

Moskau, Russland. Eine solche Szene ereignete sich jüngst bei einem Kampf in der Hardcore Fighting Championship, als der iranische Kämpfer Ali Heibati sich eine unangebrachte Aktion erlaubte. Jetzt hagelte es weitreichende Konsequenzen.

Was genau geschah, um eine solche Empörung hervorzurufen? Vor seinem Kampf gegen Arkady Osipyan aus Armenien zeigte Heibati ein unangemessenes Verhalten gegenüber einem der Ring-Girls, die bei MMA-Veranstaltungen die Runden anzeigen.

Die Aktion des Iraners stieß nicht nur bei der betroffenen Frau auf Unmut, sondern führte auch zu einem Eingreifen des Ring-Richters. Obwohl Heibati den Kampf noch bestreiten durfte, blieb seine Handlung nicht ohne Folgen.

Nach dem Kampf kam es in der Halle noch zu einer Massenschlägerei, wie Videos die im Netz kursieren, zeigen.

Muslim MMA fighter from Iran kicked a ring girl because of her clothes at a tournament in Russia



Before the fight, a fighter from Iran, Ali Heibati, kicked a girl who brought out a sign with the round number.



In the first round, the Iranian lost to the representative of… pic.twitter.com/cR64IZp7JD