× Måneskin in Wien: So wild lassen sie es zum Geburtstag krachen!

Die kultige italienische Rockband Måneskin tritt heute, Freitag, in der Wiener Stadthalle auf. Doch dem nicht genug, feiert die Bass-Spielerin Victoria De Angelis ihren 23. Geburtstag - Feiertour in unserer Hauptstadt inklusive!

Victoria De Angelis, die Bassistin von Måneskin, feierte kürzlich ihren 23. Geburtstag. Die italienische Band, bestehend aus Sänger Damiano David, Gitarrist Thomas Raggi, Schlagzeuger Ethan Torchio und eben De Angelis, gewann 2021 mit ihrem Hit "Zitti e buoni" den Eurovision Song Contest. Der Sieg machte die Band zu einem internationalen Erfolg und jedes Mitglied zu einem internationalen Star.

Partytour in Wien

Zunächst feierte die Erfolgsband in der bekannten "Sing Your Song - Karaokebar" in Wien. Dort ließen sie es krachen, wie der folgende Instagram-Beitrag von De Angelis zeigt. Zudem geht es für die Römer in den ersten Wiener Gemeindebezirk, zum "Fabios". Das italienische Restaurant lässt die Vollblutmusiker wohl jegliches Heimweh vergessen, was der Post ebenso suggeriert. In der Slide-Show des Beitrages sieht man die bekannten Wiener Orte.

Der Weg zum Ruhm

De Angelis wurde am 25. April 1998 in Rom geboren und wuchs in einer musikalischen Familie auf. Sie begann im Alter von 8 Jahren Gitarre zu spielen, bevor sie zum Bass wechselte. Sie trat der Band im Jahr 2016 bei, als Måneskin noch als Straßenmusiker in Rom auftrat.

Seit ihrem Beitritt zur Band hat De Angelis wesentlich zum Sound von Måneskin beigetragen und ihre musikalische Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Ihre energiegeladenen Basslines sind ein wesentlicher Bestandteil des charakteristischen Sounds der Band, der Elemente aus Rock, Pop, Funk und Punk vereint.