Monsterotter waren einst so groß wie Löwen

Das größte jemals gefundene Mitglied der Otterfamilie lebte vor etwa 3 Millionen Jahren in Äthiopien.

Im 19. Jahrhundert sammelten Paläontologen viele Knochen und Zähne, die sie nicht identifizieren konnten. Einige von ihnen stammten aus äthiopischen Ablagerungen, die vor bis zu 4,5 Millionen Jahren entstanden waren. Jetzt, nach 150-180 Jahren Lagerung, wurden einige dieser Fossilien als von Riesenottern stammend identifiziert, die mehr als 200 Kilogramm wogen und in diesem Gebiet mit unseren Vorfahren zusammenlebten.

Ein vollständiges Skelett dieses Tieres konnte noch nicht sichergestellt werden. In einem Artikel in der französischen Fachzeitschrift Comptes Rendus Palevol werden zwei partielle Kieferknochen, einige Zähne und ein Beinknochen zusammengefügt, um eine neue Art zu beschreiben, die die Autoren Enhydriodon omoensis nennen. Riesenotter sind seit langem aus dem Pliozän und dem späten Miozän bekannt.

"Das Besondere an diesem Tier ist neben seiner enormen Größe, dass die Isotope in seinen Zähnen darauf hindeuten, dass er nicht im Wasser lebte, wie alle modernen Otter", so Dr. Kevin Uno von der Columbia University in einer Erklärung. "Wir haben festgestellt, dass er sich von Landtieren ernährte.