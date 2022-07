Monsterwelle trifft Hochzeitsgäste mit voller Wucht

Eigentlich sollte es der schönste Tag für das frisch vermählte Brautpaar werden. Stattdessen erlebte die gesamte Hochzeitsgesellschaft am Montag in Kaulua-Kona, Hauptinsel Hawaii, einen Schock. Eine Monsterwelle rast auf die Hochzeitslocation am Strand zu und schwappt über die angrenzende Mauer. Tische und Stühle werden mitgerissen, zum Glück wird aber niemand verletzt.

Gefeiert wurde dann aber doch noch, wie das Brautpaar später örtlichen Medien mitteilte. Das Essen und die Hochzeitstorte blieben verschont.

If you don’t believe in sea level rise, this happened here in Hawaii yesterday. As pollution worsens, no one will be safe. Your wealth won’t save you. pic.twitter.com/zDrb2pcomy