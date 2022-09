Ein drei Monate altes Baby starb an den Verletzungen, die es erlitt, als seine Mutter bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss gegen ein Schild krachte.

Kazjah Dillon aus North Las Vegas sieht sich 15 Anklagen gegenüber, nachdem sie am 28. August in ein Schild für das Stadtviertel Las Palmares gekracht war, darunter Kindesmisshandlung, Trunkenheit am Steuer und Verlassen eines Tatorts.

Die 24-jährige Dillon war mit einer 2012er Chrysler-Limousine unterwegs, als sie von der Straße abkam. Ihre beiden Kinder befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Auto, und keines von ihnen war ordnungsgemäß angeschnallt, wie aus den Unterlagen des Amtsgerichts hervorgeht.

Dillons drei Monate alte Tochter, Inaya Alston, wurde schwer verletzt, nachdem sie gegen die Windschutzscheibe des Autos geprallt war. Sie wurde in das University Medical Center eingeliefert. Dillon sagte der Polizei angeblich, dass sie ein oder zwei Gläser Hennessy getrunken habe, bevor sie ihre Kinder abholte. Sie sagte der Polizei auch, dass sie Doppelschichten gearbeitet habe und deshalb am Steuer eingeschlafen sei.