Eine Mutter hatte sich auf einem United Airlines Flug nicht im Griff. Die Frau attackierte die Crew und wollte die Flugbegleiter "töten".

Der Wutausbruch einer Mutter gegenüber dem Kabinenpersonal von United Airlines führte dazu, dass drei Personen im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Vorfall ereignete sich auf einem United-Airlines-Flug von San Francisco nach Chicago in den USA, als die Frau darauf aufmerksam machte, ihr Kind müsse sich übergeben.

Ein Video zeigt, wie die Mutter ihr Kind im Arm hält und zum hinteren Teil des Flugzeugs geht. "Wo ist es?", schrie sie das Kabinenpersonal an, während sie im Gang stand. Ein Flugbegleiter hinderte sie daran, weiterzugehen und sagte zu ihr: "Ma'am, wir landen." Ihre Kollegin kam aus der Bordküche zu Hilfe und riet ihrer Kollegin, "zurückzutreten".

Auf einem anderen Video ist zu sehen, wie die Frau ihren Arm an den Hals der Flugbegleiterin und drohte: "Ich werde dich töten." Ihr Kind ist zu hören, wie es weint, während das Personal ihr sagt, sie solle sich hinsetzen" und hinzufügt: "Es ist egal, was du tust, es ist unangemessen!" Als das Flugzeug landete, kam die Flughafenpolizei, um die Frau und ihr Kind aus dem Flugzeug zu begleiten, und die Flugbegleiterin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein Sprecher von United Airlines sagte: "Ein störender Kunde auf einem Flug von San Francisco nach Chicago wurde nach der Landung am Sonntag von der Polizei entfernt, und ein Mitglied der Flugbegleiter-Crew wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wir sind unserer Crew dankbar, dass sie diese schwierige Situation mit Professionalität gemeistert hat und die Sicherheit unseres Teams und unserer Kunden an erster Stelle stand."