Mysteriöses Objekt über New York gesichtet

Mysteriöse Bilder aus New York (USA) werfen jetzt Fragen auf. Führende Ufologen halten die Aufnahmen für echt.

Als Michelle Reyes Ende März an Bord eines Linienfluges zum LaGuardia-Flughafen von New York war, ahnte sie nicht, dass sie Zeugin eines außergewöhnlichen Ereignisses werden würde. Was sie durch ihr Fenster erblickte, während sie den Landeanflug filmte, ließ sie sprachlos zurück. Ein zylinderförmiges Objekt, das blitzschnell auftauchte und genauso schnell wieder verschwand.

Unbekanntes Flugobjekt über New York

Das Objekt bewegte sich blitzschnell und war dann plötzlich weg. Michelle Reyes war Ende März an Bord eines Linienfluges zum LaGuardia-Flughafen von New York und filmte den Landeanflug von ihrem Fensterplatz aus.

Video i took of a UFO on my flight home to NY. Someone help me identify it. Posting a video and still shot! #ufo #nyc #unidentifiedflyingobject #help #aliens pic.twitter.com/eFeuPyl2lr — Michelle Reyes (@Chellibabyxo) March 26, 2024

Doch was die junge Frau später im Video entdeckte, ließ ihr den Atem stocken: Ein zylinderförmiges Objekt taucht plötzlich auf, rast am Flugzeug vorbei. Michelle schrieb sofort eine E-Mail an die US-amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA, teilte ihre Aufnahmen, hoffte auf Antworten - vergebens, die Behörde schwieg.

Nun wandte sich Michelle an die Öffentlichkeit. In einem Interview mit "NewsNation" berichtet die junge Frau von ihren Wahrnehmungen. Sie hält es für möglich, dass das Objekt ein "Sicherheitsrisiko" darstellt und die Flugaufsicht deshalb nicht auf ihre E-Mail reagiert habe.

Auch andere Passagiere haben das unbekannte Objekt gesehen, beteuert die ratlose Fluggästin.

Ufologe ordnete den Vorfall über New York ein

"Es scheint kein Verkehrsflugzeug zu sein, denn ich sehe keine Merkmale wie Flügel oder ein Leitwerk", sagt Thomas Wertman vom "Mutual UFO Network" zur Zeitung "New York Post". Der Ufo-Experte beschäftigt sich seit Jahren mit Sichtungen wie dieser und will solche Phänomene lückenlos aufklären.

Der Experte ordnet die Aufnahmen ein: "Drohnen dürfen nicht in dieser Höhe fliegen, zumindest nicht legal." Auch ein Hubschrauber oder ein Militärflugzeug kommt für den Ufologen nicht infrage. "Zu nah an der Flugschneise", stellt er fest.

Doch es kommen noch andere Erklärungen in Betracht, weiß der Ufologe. Er will nicht ausschließen, dass es sich um einen Vogel oder möglicherweise gar um einen Wetterballon handelt. "Das muss erforscht werden", so der Experte.

Er hält die Aufnahmen für echt.

Reaktion der Behörden

Inzwischen sah sich auch die Flugaufsichtsbehörde FAA zu einer Reaktion gezwungen. Es gebe "keine Berichte" von Piloten über die mysteriöse Sichtung, teilte ein Behördensprecher mit.