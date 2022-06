Nach Hochzeit: Oma und junger Lover wollen Nachwuchs

Die 17-fache Großmutter (61) will mit ihrem jungen Ehemann (24) bald ein Baby bekommen.

Sie lernten sich bereits kennen, als Quran 15 Jahre alt war. Der Junge arbeitete damals beim Sohn von Cheryl in Rome im Bundesstaat Gorgia. Schon bald knistert es zwischen den beiden trotz des hohen Altersunterschiedes von 37 Jahren.

Ein Jahr später macht Quran seiner Liebe Cheryl einen Antrag. 20 000 Menschen verfolgten via Livestream die Hochzeit.

© TikTok/@kingqurannewpage

Nun wollen die beiden einen Schritt weitergehen und ein Kind bekommen. "Er hat sich schon immer Kinder gewünscht und ich möchte die Mutter seines Kindes sein", sagt sie zum The Mirror. "Natürlich müssen wir wegen meines Alters eine Leihmutter nehmen oder adoptieren, was wir in Erwägung ziehen."

Cheryls sieben Kinder und 17 Enkelkinder unterstützen die beiden dabei. Auf TIkTok fallen die Reaktionen auf den Babywunsch des ungleichen Paares unterschiedlich aus.