Nach Krebstod: Vater schickt Tochter immer noch jährlich Blumen

Michael Sellers wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Um seiner Tochter Bailey auch nach seinem Tod nahe zu sein, organisierte er eine besondere Überraschung für sie.

Als Bailey Sellers 16 Jahre alt war, verlor sie ihren Vater an Krebs. Doch jedes Jahr an ihrem Geburtstag erhielt sie eine besondere Nachricht aus dem Jenseits. Michael Sellers hatte vor seinem Tod arrangiert, dass ein Blumenladen seiner Tochter jährlich einen großen Strauß Blumen bringt. Doch nicht nur das – jeder Strauß wurde von einem Brief begleitet, den ihr Vater für sie geschrieben hatte.

Nun feierte Bailey ihren 21. Geburtstag und damit ihre Volljährigkeit in den USA. Zu diesem besonderen Anlass erreichte sie der letzte Brief ihres Vaters. Diese Zeilen berührten sie zutiefst und sie teilte sie mit der Welt auf Twitter:

"Dies ist mein letzter Liebesbrief an dich, bis wir uns wiedersehen. Ich möchte nicht, dass du noch eine Träne für mich vergießt, mein Mädchen, weil ich jetzt an einem besseren Ort bin. (...) Es ist dein 21. Geburtstag und ich möchte, dass du deine Mutter respektierst und dir selbst treu bleibst. Sei glücklich und lebe das Leben voll aus. Ich werde an jedem Meilenstein in deinem Leben da sein, sieh dich einfach um und da werde ich sein."

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. ???? pic.twitter.com/vSafKyB2uO