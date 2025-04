Nach Rettung: Pinker Vierbeiner wird zum Internet-Star

Manchmal schreibt das Leben Geschichten, bei denen man sich fragt: Ist das noch echt – oder hat da jemand zu viel Fantasie? Diese hier ist echt. Und sie beginnt mit einer Hündin, die aussieht, als hätte sie in einem Eimer Himbeersaft gebadet.

Ihr Name ist Luna, sie wurde in Arizona (USA) gefunden, trägt pinkes Fell – und brachte nicht nur ein ganzes Tierheim zum Staunen, sondern auch das Internet zum Durchdrehen. Gefunden wurde Luna in einem Park in Arizona – allein, aber alles andere als unauffällig. Ihr Fell war komplett pink, als hätte sie heimlich ein Nebenjob als Einhorn-Anwärterin gehabt. Die Tierheim-Mitarbeiter von Maricopa County Animal Care & Control waren jedenfalls sofort wach.

„Das war keine wilde Bastelstunde mit Textmarker“, erklärte Kim Powell vom Tierheim gegenüber Newsweek, „das wurde professionell gemacht – mit Farben, die für Tiere gedacht sind.“ Übersetzt: Luna war kein Zufallsprodukt, sondern ganz offensichtlich ein Hund mit Stil.

Ein Mikrochip voller Hoffnung – aber keiner hebt ab

Ein Mikrochip war auch vorhanden, was normalerweise ein gutes Zeichen ist. Nur: Der Mensch am anderen Ende der Daten hatte offenbar Funkstille auf Lebenszeit aktiviert. „Wir haben wirklich alles probiert: Anrufe, SMS, Briefe – wahrscheinlich hätten wir auch Rauchzeichen geschickt, wenn’s geholfen hätte“, so Powell. Sogar ein Hundefriseur, der Luna persönlich kannte (ja, die Hündin hat anscheinend einen festen Stylisten), meldete sich und gab eine Telefonnummer weiter. Aber auch diese Spur verlief im Sand – oder in Lunas Fall: im pinkfarbenen Glitzer.

Dem Internet sei Dank

Nach fünf Tagen beschlossen die Pflegerinnen: Okay, dann eben Vermittlung. Doch vorher ein kleines Abschiedsvideo. Gesagt, getan – ein Clip von Luna ging auf Instagram online. Und wie soll man sagen? Das Netz hat geliefert. Das Video wurde 2,7 Millionen Mal angeklickt, bekam über 150.000 Likes und sorgte dafür, dass Luna plötzlich eine Art flauschiger Internetstar wurde – quasi „Barbie auf vier Pfoten“.

Happy End mit pinken Schuhen

Und dann: der große Auftritt. Am 27. März kam tatsächlich jemand ins Tierheim, der Luna adoptieren wollte. Gesehen hatte er sie – klar – im Video. Und jetzt kommt’s: Der neue Besitzer erschien in pinkfarbenen Schuhen. Passend zur neuen Mitbewohnerin. Wenn das kein Einsatz ist. Kim Powell bestätigte die Adoption mit einem Lächeln: „Vielleicht bleibt Luna ja auch weiterhin so auffällig – immerhin hat sie den Look durchgezogen wie ein Profi.“