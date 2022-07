Nach Schulmassaker: Busfahrer bilden mit Konvoi Maschinenpistole

Der Protest der Busfahrer richtet sich gegen die Waffengewalt in den USA. Die leerstehenden 4.368 Sitzplätze symbolisieren die durch Waffengewalt zu Tode gekommene Kinder seit 2020.

Der kilometerlange Konvoi bestand aus 52 Schulbussen. Er symbolisiert die 4.368 Kinder , "die dort hätten sitzen können, aber stattdessen Opfer von Waffengewalt wurden", so die Gruppe in einer Pressemitteilung. Das "NRA Children's Museum" war in dem Schulbus ausgestellt, der den Konvoi anführte. "Diese unvorstellbare Sammlung wird mit Fotos, Videos, Tonaufnahmen und persönlichen Erinnerungen der Kinder gefüllt, die seit 2020 ihr Leben durch Schießereien verloren haben", sagte die Gruppe.

"Aufgrund von Politikern wie Senator Ted Cruz und der NRA, die es ermöglichen, dass Sturmgewehre die meistverkaufte Waffe auf Amerikas Straßen sind, hat die Zahl der getöteten Kinder in diesem Jahr ein Allzeithoch erreicht", so Change the Ref in einer Pressemitteilung.

Die Gruppe organisierte die Busse und setzte mit den Fotos ein starkes Zeichen gegen Waffengewalt in den USA. Unter Berufung auf Informationen der Centers for Disease Control behauptete Change the Ref, dass Schusswaffen seit 2020 mit 4.368 Todesfällen bei Kindern die Autounfälle überholt haben und nun die häufigste Todesursache sind.

Der Protest der Gruppe kommt nur wenige Wochen nach einem Schul-Massaker in Texas, als in einer Schule 21 Personen, darunter 19 Kinder, Opfer eines Amoklaufes wurden. Es war der bereits 27. Amoklauf im Jahr 2022 an einer Schule in den USA, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist.