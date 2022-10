Nach Tod: Letzter Gruß von lustiger Oma sorgt weltweit für Lacher

Oma Jodie aus Texas war immer schon bekannt für ihren guten Humor. Doch was sie den Trauergästen als Abschied hinterlässt, brachte alle zum Lachen.

Oma Jodie war schon zu Lebzeiten immer sehr lustig. Als sie wusste, dass sie sterben würde, hatte die Texanerin sogar für ihre eigene Beerdigung etwas geplant, was alle erheitern sollte. Dazu ließ in ihrem Namen Karten an alle Trauergäste verteilen.

Auf der Karte ist ein Foto von Jodie, das sie mit zwei ausgestreckten Mittelfingern zeigt. Daneben zu lesen "Lasst uns in Kontakt bleiben." Darunter ist ein Ouija-Brett abgebildet, mit dem Mann mit Geistern und Verstorbenen kommunizieren kann. Das Abschiedsgeschenk sorgte schon beim Begräbnis für Lacher.

Auf Twitter wird Jodies letzter Gruß sogar groß gefeiert. Rund 700.000 Likes hat der Post von Jodies Enkelin bereits.

© Twitter/Gracie Perryman