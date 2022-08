Nach versuchter Vergewaltigung an Tochter: Mutter trennt Freund Penis ab

Nachdem ihr neuer Freund ihre Tochter vergewaltigen wollte, sah eine Mutter rot. Mit einem Messer trennte sie den Penis des Mannes ab. Reue zeigt sie keine.

Eine Mutter hat ihrem Freund die Genitalien abgehackt, nachdem der 32-jährige Mann versucht hatte, ihre 14-jährige Tochter zu vergewaltigen. Die Mutter sagt, sie bereue ihre Tat nicht.



Die 36-jährige Mutter soll ein Küchenmesser benutzt haben, um ihm "eine Lektion zu erteilen", nachdem der 32-Jährige versucht hatte, die 14-Jährige zu vergewaltigen, während ihre Mutter bei der Arbeit war. Der mutmaßliche Vorfall ereignete sich in Lakhimpur Kheri im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh.



Über den Vorfall sagte die wütende Mutter: "Ich arbeitete auf dem Bauernhof, als der Vorfall passierte. Zum Glück kam ich gerade noch rechtzeitig nach Hause und erwischte ihn auf frischer Tat. Also holte ich ein Messer aus der Küche und schnitt ihm die Geschlechtsteile ab, um ihm eine Lektion zu erteilen. Ich bereue nicht, was ich getan habe."



Nach Berichten des Stationsleiters der Polizeistation Lakhimpur wurde der Freund wegen Vergewaltigung nach dem PODCSO-Gesetz angezeigt. Es ist unklar, ob die Mutter, deren Name nicht genannt wurde, wegen des Abhackens des Penisses ihres Freundes angeklagt wird oder nicht.