Nach weltweitem viralen Hit: Kind nun Mais-Botschafter

Tariq - ein Junge mit klaffenden Zähnen, der Millionen von Menschen in seinen Bann zog, als er diesen Sommer in einem viralen Video seine Liebe zu Buttermais erklärte - wurde zum offiziellen "Mais-Botschafter" von South Dakota ernannt.

Es ist ein Video, welches um die Welt ging. Tariq erklärte in einem kurzen Interview seine Liebe zu Mais. Das Video ging in den folgenden Tagen um die Welt, auch ein eigener Remix mit den Worten des Jungen wurden veröffentlicht. Das Lied wurde zum viralen Hit. Wenig später wurde der Bub auch zum offiziellen "Mais-Botschafter" von South Dakota ernannt.

Vergangenes Wochenende besichtigte Tariq dann den berühmten Maispalast des Bundesstaates South Dakota. Es ist ein Mehrzweckgebäude, das mit Wandgemälden mit Tausenden von Körnern in verschiedenen Farben geschmückt ist. "Tariqs Maisbefürwortung enthält mehr als ein Körnchen Wahrheit und hat über die sozialen Medien in der ganzen Welt Gehör gefunden", heißt es in der Erklärung von South Dakota.

Unter dem Hashtag #Corntok haben viele User ihren Remix des viralen Interviews hochgeladen. Der offizielle Titel des Liedes lautet "Its Corn". Tariq nannte es "das Schönste" und hob den Moment hervor, in dem sich in seinem Leben "alles änderte": als er Butter auf den Mais gab.

"Es ist Mais!", ruft Tariq in dem Video aus, während er an einem Maiskolben knabbert. Auf die Frage, wie er Mais jemandem beschreiben würde, der ihn noch nie probiert hat, antwortet Tariq, dass er wie ein großer Klumpen mit Knöpfen" sei. Das Video wurde bereits mehr als 3 Millionen mal auf YouTube geklickt, auf TikTok 875.000 Mal. Und die hohen Klickzahlen machten ihn nun auch zum offiziellen "Mais-Botschafter" von South Dakota.