Netflix-Hit 'You' bekommt fünfte und finale Staffel

Auf Twitter hieß es: "Macht euch auf das letzte Kapitel von Joe Goldberg gefasst. Sie werden 2024 für eine fünfte und letzte Staffel zurückkehren!"

Wie Variety berichtet, wird es in der fünften Staffel einen Wechsel der Produzenten geben: Die ausführenden Produzenten Michael Foley und Justin W. Lo werden Sera Gamble ablösen.

In einem Statement, das sie mit dem Outlet teilte, sagte sie: "Ich ziehe mich aus dem täglichen Showgeschäft zurück, um mich auf neue Projekte zu konzentrieren. Ich bin Greg Berlanti, dem Co-Schöpfer und Allround-Genie, Caroline Kepnes, meinen Freunden bei Berlanti Productions und Alloy Entertainment sowie unseren treuen Partnern bei Warner Bros und Netflix unendlich dankbar."

Das Ende von Staffel vier ließ den meisten YOU Sehern das Blut in den Adern gefrieren. Joe Goldberg agierte eiskalt wie eh und je. Worum es in einer finalen fünften Staffel gehen wird ist noch unklar, am Ende von Staffel vier kehrte Joe ja wieder nach New York zurück. Die letzte Staffel soll 2024 anlaufen.