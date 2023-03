Neue WhatsApp-Funktion: Username statt Rufnummer

Die Meta-Messaging-Plattform, WhatsApp, überrascht nun mit einer neuen Funktion: "Name in der Chatliste einblenden". Aber was kann dieses Feature und warum ist dieses so nützlich?

Der beliebte Messenger-Dienst WhatsApp verteilt aktuell ein Update über sein Beta-Programm. Diese Aktualisierung könnte gerade für all diejenigen interessant sein, die Wert auf Sicherheit legen.

Denn die Funktion ist gerade für größere WhatsApp-Gruppen von Vorteil, wo nicht jeder jeden kennt und somit auch nicht immer klar ist, wer gerade eine Nachricht verfasst hat. Schließlich steht in dem Fall nur die Rufnummer. Die neue Funktion soll in dem Fall Abhilfe schaffen.

Name in der Chatliste einblenden

Bis jetzt war es möglich, Usernamen neben der Rufnummer in der geschriebenen Mitteilung von Gruppenchats zu sehen, ohne, dass die betroffene Person in der Kontaktliste eingespeichert ist. Das hatte den Vorteil, Nachrichten in einer Gruppe, unbekannten Kontakten zuzuordnen.

Mit dem neuen Update will WhatsApp die Funktion aber erweitern und die Anzeige des Namen priorisieren. So soll, laut WABetaInfo, der Name der Person nun nicht mehr nur die Telefonnummer in Chat, sondern auch in der gesamten Chatliste sowie in allen anderen Bereichen der App ersetzen.

So kann man jetzt Personen einfach identifizieren, ohne sie zuvor als neuen Kontakt einzuspeichern. Momentan ist das neue Update nur in einigen Beta-Versionen von WhatsApp auf Android und iOS verfügbar. Jedoch ist es absehbar, dass die Funktion auch bald für alle WhatsApp-Nutzenden zur Verfügung steht.