Neuer US-Tarnkappen-Bomber erstmals gesichtet

Hersteller Northrop Grumman betont die ''offene Architektur'' des Flugzeugs, die zukünftige technologische Entwicklungen unterstützen soll.

Ohne Vorankündigung startete der hochmoderne Tarnkappenbomber B-21 Raider zu seinem Erstflug, knapp ein Jahr nach der offiziellen Vorstellung. Die US Air Force plant den Erwerb von über 100 Exemplaren dieses futuristischen Jets.

Bilder beeindrucken

Der beeindruckende Jungfernflug fand am Freitagmorgen im Air-Force-Prototypen-Testzentrum "Plant 42" in Palmdale, Kalifornien, statt. Die Northrop Grumman B-21 Raider, nach Jahren der Entwicklung und einigen Verzögerungen, hob begleitet von einer F-16 ab. Obwohl der Flug streng geheim gehalten wurde, wurden einige Luftfahrtfans Zeugen des Spektakels und filmten den Nurflügler in Aktion.

Besonders auffällig war die Kennzeichnung des Jets mit der Nummer 0001 und dem Namen "Cerberus". Nach anderthalb Stunden sicherer Rückkehr zur Prototypen-Fabrik bestätigte Northrop Grumman: "Die B-21 Raider befindet sich in der Flugerprobung, wie von der US Air Force bestätigt."Die B-21 Raider wird als erstes Kampfflugzeug der "sechsten Generation" betrachtet und soll ab den 2030er Jahren das Rückgrat der US Air Force bilden. Die Basisversion (Block 1) kann mit nuklear bestückten Marschflugkörpern, konventionellen Raketen und Systemen zur elektronischen Kriegsführung ausgestattet werden. Fortschrittliche Software- und Cloud-Technologie ermöglichen leichtere Upgrades an Technik, Komponenten und Waffensystemen.Hersteller Northrop Grumman betont die "offene Architektur" des Flugzeugs, die zukünftige technologische Entwicklungen unterstützen soll. Die B-21 Raider wird voraussichtlich in der Lage sein, im Verbund mit Drohnenschwärmen zu agieren, und möglicherweise auch autonom fliegen.Die US Air Force plant zunächst den Erwerb von sechs Prototypen für Test- und Erprobungszwecke. Langfristig strebt sie eine Flotte von rund 100 B-21 Raider an, um die veralteten Bomber vom Typ B-1 Lancer und B-2 Spirit zu ersetzen. Der Stückpreis des Jets beträgt knapp 700 Millionen Euro, und die USA haben insgesamt 185 Milliarden Euro für das ehrgeizige Programm bewilligt. Die Einsatzbereitschaft der Raider wird frühestens im Jahr 2027 erwartet.