Nonne feiert 105. Geburtstag mit einer Partie Golf

Eine außergewöhnliche Geburtstagsfeier sorgte in den USA (Ohio) für Freude: Schwester René Parman beging ihren 105. Geburtstag nicht mit Kaffee und Kuchen, sondern auf dem Golfplatz.

Gemeinsam mit anderen Ordensschwestern schlug sie am Knoll Run Golfplatz in Lowellville (USA) einige Bälle – ein Ritual, das für sie längst zu ihrem Leben gehört.

Ein Leben für den Glauben – und für den Sport

Schwester René trat bereits mit 18 Jahren ins Kloster ein. Doch ihre Leidenschaft für Golf entdeckte sie erst viel später, in ihren 40ern. Damals baten sie einige Mitschwestern schlicht: „Schlag den Ball.“ Mehr Anweisungen gab es nicht – und seitdem ist Golf für sie ein fixer Bestandteil ihres Alltags.

Golf als wöchentliche Routine

Die Ordensfrau steht trotz ihres hohen Alters regelmäßig auf dem Platz. Sie spielt nicht nur selbst, sondern gibt auch Tipps an jüngere Mitschwestern weiter. Schwester Barbara Noble erzählt, dass René ihr während einer gemeinsamen Runde erklärte, wie man den Schläger richtig führt und worauf es beim Abschlag ankommt.

Golf trotz Sehschwäche

Schwester René ist mittlerweile fast blind. Doch das hindert sie nicht daran, weiter zu spielen. Ihre Mitspielerinnen helfen ihr, indem sie ihr den Standort des Balls beschreiben und die Entfernung zum Loch angeben. Mit dieser Unterstützung kann sie weiterhin jede Woche aktiv bleiben.

Das Geheimnis ihrer Vitalität

Nach eigener Aussage verdankt sie dem Golfspiel viel: Bewegung, frische Luft und die Ruhe auf dem Platz haben ihr geholfen, körperlich und geistig fit zu bleiben. „Es hält mich in Schwung und gibt mir Freude“, sagte sie in einem Interview mit dem Fernsehsender WKBN (USA).