Österreich hat abgestimmt: "Essiggurkerl Style" Chips bald im Regal

Entscheidung gefallen! Österreich hat gewählt: Kelly's Snips Essiggurkerl Style ist der klare Wahlsieger unter den Snackfans.

In einem beispiellosen Votum haben über 51.000 Snackenthusiasten ihre Stimme abgegeben, um den ultimativen Geschmackssieger unter den Kelly's Snips zu küren. Das Ergebnis ist eindeutig: „Essiggurkerl Style“ setzt sich mit 42 Prozent vor Jausenspeck (38 Prozent) und Schwammerl (20 Prozent) durch. Hier sind die Details zu einer Wahl, die die Geschmacksnerven der Nation erobert hat.

Die Entscheidung der Snacknation: Kelly‘s SnipsTipp-Wahl

Vom 19. Jänner bis zum 2. März hatten die Österreicher die Gelegenheit, täglich auf snipstipp.at abzustimmen und zu entscheiden, welche der drei typisch österreichischen Geschmacksrichtungen zukünftig in den heimischen Handelsregalen zu finden sein wird.

Kelly‘s Snips Essiggurkerl Style ab Ostern im Handel

Die wahlwerbende Partei Kelly‘s hält Wort! Die frisch gewählte Sorte „Essiggurkerl Style“ wird ab Ostern im Handel erhältlich sein, solange der Vorrat reicht. Ein Geschmackserlebnis, auf das die Nation sehnsüchtig gewartet hat.

Ein Klassiker der salzigen Snacklandschaft Österreichs

Gewusst? Kelly‘s Snips, das Original, zählt zu den TOP 5 der beliebtesten salzigen Snackprodukte Österreichs seit Jahrzehnten. Mit dem höchsten Erdnussanteil und österreichischem Maisgrieß ist dieser Klassiker weit mehr als nur ein Snack.

Tradition und Qualität seit 1955

Seit 1955 bezieht Kelly seinen Maisgrieß von den niederösterreichischen Assmann Mühlen, die langjährige Partnerschaften mit regionalen Landwirten pflegen. Die Mühlen setzen zu 100 % auf Elektrizität und erzeugen den Maisgrieß ausschließlich aus österreichischem, GVO-freiem Mais – ohne genetisch veränderte Organismen.

Nachhaltigkeit in der Produktion

Das Kelly Werk in Wien-Donaustadt mit rund 260 engagierten Mitarbeitenden gewährleistet, dass das Label „Made in Austria“ bei Kelly nicht nur eine Floskel ist. Die Produktionsstätte setzt auf verantwortungsbewussten Umgang mit Nüssen und hat bereits 2014 den gesamten Wiener Produktionsbereich, in dem Nüsse verarbeitet werden, räumlich von der restlichen Produktion getrennt.

Regionaler Genuss als oberste Priorität

Bei Kelly dreht sich alles um knisternden, regionalen Genuss! Mit 93 Landwirtschaftsbetrieben und jährlich ca. 27.000 Tonnen bester Kartoffeln aus verschiedenen Regionen ist Kelly der zweitgrößte, industrielle Kartoffelabnehmer in Österreich. Die Verwendung von heimischem Salz und österreichischem Maisgrieß unterstreicht das Engagement für Qualität und Regionalität.

Salz aus den Alpen und die Kunst der Verfeinerung

Für die Verfeinerung der knusprigen Leckereien setzt Kelly ausschließlich auf heimisches Salz aus den Alpen. Rund 1.100 Tonnen des „weißen Goldes“ werden jährlich maßvoll eingesetzt, um den Snacks den unvergleichlichen Geschmack zu verleihen.