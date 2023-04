Urologe verging sich mit Sexspielzeug an Patienten

Ein Arzt wurde in einer Anklage wegen sexuellen Missbrauchs mehrerer männlicher Patienten über mehrere Jahre angeklagt.

Darius A. Paduch, 55, aus North Bergen, New Jersey, wurde vor einem Bundesgericht in Manhattan angeklagt, Patienten sexuell missbraucht zu haben, darunter zwei Männer, die angeblich missbraucht wurden, bevor sie erwachsen wurden. Die Behörden sagten, die Angriffe ereigneten sich von mindestens 2015 bis 2019 in einem Krankenhaus in Manhattan und danach in einer zweiten Einrichtung auf Long Island.

Dieses Land verschenkt E-Zigaretten an eine Million Raucher

Mörder täuscht eigenen Tod im Gefängnis vor, um zu fliehen

Abscheuliche Tat

Bei einem ersten Erscheinen vor Gericht bekannte sich Paduch gegenüber den Anklagepunkten nicht schuldig. Der Arzt behauptete, dass einige seiner Methoden, seine Patienten zu berühren, medizinisch notwendig seien, aber die Anklageschrift besagte, dass sie keinem medizinischen Zweck dienten und stattdessen seiner sexuellen Befriedigung dienten.

US-Staatsanwalt Damian Williams sagte in einer Erklärung, Paduch habe das Vertrauen von Patienten missbraucht, die ihn wegen sensibler medizinischer Probleme aufsuchten. „Paduch hat seine Opfer zu seiner eigenen Befriedigung ausgenutzt. Dank der Verhaftung endet Paduchs Missbrauch seiner Patienten heute“, sagte er. Der Sex-Doktor soll zudem Sexspielzeug benutzt haben, um sich an den Patienten zu vergehen. Im Falle einer Verurteilung könnten die Anklagen zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren oder bis zu lebenslanger Haft führen.