Oktopus setzt ganzen Zoo unter Wasser

Das Oktopusse den ein oder anderen Streich spielen können ist bekannt. Ein Zoo in den USA wurde jedoch unter Wasser gesetzt.

Angestellte des Santa Monica Pier Aquariums fanden mehr als 70 Liter Salzwasser auf dem Boden verteilt. Der Grund: Ein Oktopus hatte im Becken ein Ventil geöffnet und das Wasser war langsam nach außen gedrungen. Mehr als zehn Stunden strömte das Wasser ins Freie, ehe Mitarbeiter in aller früh den Zwischenfall bemerkten.



Tiere kamen keine zu Schaden, lediglich der frisch verlegte Fußboden kam bei dem Unfall zu Schaden. Der Oktopus war sich keiner Schuld bewusst, er schwamm in aller Früh im verbleibenden Wasser in seinem Becken hin und her.



Oktopusse zählen zu den intelligentesten Weichtieren der Erde. Um einen weiteren, ähnlichen Vorfall, zu verhindern wurde der Wassertank mit Klemmen und Klebeband "Kraken-sicher" gemacht.