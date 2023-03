Oldtimer-Mini nach 33 Jahren entstaubt und für Mega-Summe verkauft

Oldtimer-Mini nach 33 Jahren in verschlossener Garage entdeckt und für das Vierfache des Schätzpreises verkauft.

Der Fund eines Oldtimer-Minis in einer verschlossenen Garage in der Nähe von Aylesbury war eine ziemliche Überraschung, ebenso wie der Preis, den er bei einer Auktion erzielte: Der Käufer zahlte das Vierfache des Startpreises. Der Fund des Modells 1275 GT, das in einer Garage versteckt war, war ein echter Glücksfall: Das "erstaunliche" Fahrzeug wurde für 39.100 Euro versteigert.

© Classic Car Auctions / SWNS

Ursprünglich sollte der "Dornröschen"-Fund für 10.000 Euro verkauft werden. Der Mini wurde in einer Garage in Aylesbury, Buckinghamshire, gefunden, wo er seit 1990 ruhte.

© Classic Car Auctions / SWNS

Laut Beschreibung hatte der 1275 GT nur einen einzigen Vorbesitzer und nur 11.836 Kilometer auf dem Tacho. Warum der Wagen so lange weggesperrt war, ist derzeit nicht bekannt, aber bei einer Inspektion des Fahrzeugs wurden das nächste Wartungsdatum und eine Karte mit dem Ablaufdatum der Steuerplakette gefunden. Im Inneren des Oldtimerfundes befand sich eine Steuerplakette, die ein Ablaufdatum von Juni 1990 aufwies, sowie eine Serviceanforderung für das Fahrzeug, sobald es 13.438 Kilometer erreicht hatte.