Die Reaktion des OnlyFans-Models dürfte die junge Frau nun ins Gefängnis bringen. Als ihr Freund mit ihr Schluss machte, zückte sie ein Messer und rammte es dem jungen Mann ins Herz.

Ein OnlyFans-Model hat zugegeben, ihren Freund erstochen zu haben, nachdem er mit ihr Schluss gemacht hatte. Wenige Minuten nach dem Mord erzählte sie den Nachbarn noch, ihr Freund hätte sich selbst erstochen. Besonders pikant: Der Mord geschah direkt im Anschluss an ein Gespräch, indem der junge Mann mit der 24-jährigen Schluss machte.

Abigail White rief von ihrem Haus in Kingswood aus einen Krankenwagen, doch er starb Stunden später im Krankenhaus. Nachdem sie wegen Mordverdachts verhaftet wurde, sagte White der Polizei: "Ich habe Bradley nicht erstochen". Die Geschworenen erfuhren, dass die Beziehung der beiden angespannt war und dass Lewis nach einem Vorfall mit einem Messer das Haus der Familie verlassen hatte, um bei seiner Mutter zu wohnen.

Am Tag des Angriffs war Lewis mit White und einer anderen Familie in einem Park gewesen und hatte zu ihr gesagt: "Ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, Abi". Dies schien die Frau nicht zu verkraften und zückte im Haus ein Messer. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass sie, als sie auf ihn einstach, dies in der Absicht tat, ihn entweder schwer zu verletzen oder zu töten und dass dies kein Unfall war.

Der Frau droht eine lange Haftstrafe.