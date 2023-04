OnlyFans-Model sucht Fan, der sich Tattoo ihres Namens stechen lässt

Model Paige Woolen möchte, dass ihre Verehrer alles für sie tun, um ihre Zuneigung zu zeigen.

OnlyFans-Model Paige Woolen gibt sich nicht mit einem einfachen Blumenstrauß oder einer Schachtel Pralinen zufrieden, sondern wünscht sich etwas Dauerhafteres als Beweis der Gefühle der Follower - ein Tattoo. Die 31-jährige Schönheit aus den USA hat diese Woche auf ihrem Instagram-Account diesen Wunsch geäußert.

Auf ihren Fotos zeigt Paige regelmäßig ihr Dekolleté in einem winzigen Bikini-Oberteil. Zu den sexy Schnappschüssen schrieb sie: "What the f*** s a talking stage? Tätowiere meinen Namen auf dich, jetzt sofort." Ein Fan schrieb: "Ok, wo?"

"Oh ja", fügte ein anderer hinzu, während ein dritter hinzufügte: "Ich würde mir nichts anderes als mein erstes Tattoo wünschen." Doch sie hat auch die Schattenseiten des Internet-Ruhms kennengelernt. Das brünette Model war letztes Jahr gezwungen, nach Hause zu ziehen, weil einige ihrer Online-Follower zu Stalkern wurden und ihr Morddrohungen schickten.