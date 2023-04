Eine Influencerin auf OnlyFans verdient 2.000 Euro im Monat, indem sie Männer mit Penisbewertungen erniedrigt.

Eine Influencerin auf OnlyFans verdient mit ihrem Penisbewertungsdienst eine Menge Geld - und viele ihrer Kunden mögen es, wenn sie so unfreundlich wie möglich ist. Tegan-Leigh Grey arbeitete neben ihrem Universitätsstudium Vollzeit in einer Bar, und am Ende blieb ihr weder viel Zeit noch Geld, also entschied sie sich auf OnlyFand ihr Glück zu versuchen.

© Instagram/@teganleighgrey

Im November letzten Jahres beschloss sie, es mit OnlyFans zu versuchen, und jetzt verdient die 25-Jährige mit der Abonnement-Website rund 2.000€ im Monat. Neben den üblichen X-Rated-Inhalten bietet Tegan-Leigh auch einen Bewertungsdienst für die besten Stücke ihrer Follower an.

Sie hat eine Preisliste erstellt und verlangt 12 Euro für eine schriftliche Bewertung, 15 Euro für eine Audiobewertung und 20 Euro für eine Oben-ohne-Bewertung per Video. Inzwischen hat sie 300 Bewertungen abgegeben, und nicht eine davon war eine schriftliche oder Audio-Bewertung. "Jetzt bewerte ich die Penisbilder von Leuten nach mehreren Faktoren, darunter der Penis selbst und wie ästhetisch das Foto ist", erklärte sie gegenüber Insider.

"Es macht mir Spaß, Bewertungen abzugeben und ich gebe auch gerne Details an. Es macht Spaß, Bewertungen abzugeben", so Grey. "Manche Leute wollen, dass ich sie demütige, weil sie einen kleinen Penis haben. Ich sage dann Dinge wie: 'Kannst du überhaupt eine Frau befriedigen? Es klingt schrecklich, aber sie wollen es hören."

"Wenn Jungs gedemütigt werden wollen, gebe ich ihnen normalerweise eine Bewertung zwischen null und eins, aber nicht höher", erklärt sie.

"Bei der ersten Demütigungsbewertung für einen kleinen Penis habe ich einfach gesagt: 'Ich würde keinen Sex mit dir haben', aber er wollte es gemeiner haben."