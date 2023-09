Paar kauft sich Haus für einen Euro (!) in Italien

Ein Haus für einen Euro, wer würde da nicht sofort zuschlagen - aber es gibt einen Haken.

In der sizilianische Kleinstadt Mussomeli werden Häuser für einen symbolischen Euro verkauft. Der einzige Haken an der Sache ist, dass die Unterkünfte meist äußerst renovierungsbedürftig sind - und dafür muss man tief in die Tasche greifen.

Der Amerikaner Jeffrey Pfefferle las zum ersten Mal im Jahr 2019 von den Spottpreisen für Häuser in der sizilianischen Kleinstadt. Die Gemeinde will damit dem Bevölkerungsschwund entgegenwirken. Zunächst dachten Pfefferle und sein Partner Leon McNaughty, dass es sich um einen Betrug handelt. Also beschlossen sie 2021, dorthin zu reisen und die Sache unter die Lupe zu nehmen.

Das 1-Euro-Haus hat vier Stockwerke und eine Garage, muss allerdings renoviert werden. "Es hat jetzt Strom, die sanitären Anlagen sind feritg", so Pfefferle gegenüber CNN. Zwar arbeiten die italienischen Handwerker laut Pfefferle etwas langsamer, als in den USA. "Aber die Einheimischen finden schnell Lösungen, wenn es Probleme gibt."

Von dem Arbeitsstil und der lockeren, angenehmen Atmosphäre ist das Paar äußerst beeindruckt. "Die Dinge, die wir im Leben schätzen, bietet Mussomeli im Überfluss.", so der amerikanische Frühpensionist. "Es ist ein Ort, der eine Lebensqualität bietet, bei der die Menschen wichtiger sind als Geld."

Für die nächste Zukunft plant das Paar, aus Südkalifornien auszuwandern und den italienischen Traum zu leben. Derzeit warten die beiden noch auf eine Zusage für das Visum, dann kann die Abenteuer-Reise starten.