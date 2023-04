Pflanzen sollen Schreien, wenn Stängel abgeschnitten werden

Eine Studie über Pflanzen macht derzeit die Runde. Demnach sollen sie Schreie von sich geben, wenn ihre Stängel abgeschnitten werden.

Eine Studie hat ergeben, dass Tomatenpflanzen schreiähnliche Geräusche von sich geben, wenn ihre Stängel abgeschnitten werden, und Geräusche wie das Platzen von Luftpolsterfolie erzeugen, wenn sie durstig sind.

Obwohl Menschen diese Geräusche nicht hören können, könnten Tiere dazu in der Lage sein, was darauf hindeutet, dass Pflanzen mehr mit ihrer Umgebung kommunizieren können, als wir dachten. Diese Entdeckung könnte Landwirten helfen, festzustellen, wann ihre Pflanzen gestresst sind, und so eine bessere Pflege und Bewirtschaftung ermöglichen.