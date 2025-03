Pikachu entkommt Polizei bei Anti-Erdogan-Demo

In der türkischen Stadt Antalya kam es zu einem bemerkenswerten Vorfall während der andauernden Proteste gegen den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan (71).

Ein Demonstrant im auffälligen Pikachu-Kostüm wurde gefilmt, wie er vor der Polizei flüchtet. Die Bilder verbreiteten sich rasend schnell im Internet und sorgten weltweit für Diskussionen und Schmunzeln.

Ein Pokémon protestiert

Am vergangenen Wochenende kam es in der Hafenstadt Antalya (Türkei) erneut zu Protesten gegen die Regierung. Ein Teilnehmer fiel dabei besonders auf: Ein als Pikachu verkleideter Demonstrant befand sich in der ersten Reihe des Protests und geriet in eine Auseinandersetzung mit der Polizei.

Auf Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, ist zu sehen, wie das bekannte gelbe Pokémon verzweifelt vor den Einsatzkräften die Flucht ergreift. Die kuriose Szene amüsiert Nutzer auf der ganzen Welt und sorgt gleichzeitig für Diskussionen über die politischen Zustände in der Türkei.

???????? #BREAKING | Pikachu was spotted fleeing from the police during anti-Erdoğan protests in Turkey. pic.twitter.com/NhTgV7FqHe — Universal News (@universalnewsx) March 27, 2025

Hintergrund der Demonstrationen ist die Festnahme von Ekrem Imamoğlu (53), dem Bürgermeister von Istanbul, am vergangenen Sonntag. Imamoğlu gilt als einer der prominentesten Kritiker Erdoğans und war bereits mehrfach mit der Regierung aneinandergeraten. Seine Festnahme führte zu landesweiten Protesten, die inzwischen von der Polizei teils gewaltsam unterdrückt werden.

Kurioser Widerstand in Antalya

Besonders in Antalya bot sich ein ungewohnter Anblick: Während viele Demonstranten in schlichten Alltagskleidern oder mit politischen Plakaten auf die Straße gingen, fiel der Pikachu-Demonstrant sofort auf. Sein Kostüm, das eher zu einem Kindergeburtstag oder einer Anime-Messe passen würde, wurde plötzlich zum Symbol des Widerstands.

In den sozialen Medien verbreiteten sich die Bilder schnell. Einige Nutzer verglichen den Unbekannten bereits mit einem Freiheitskämpfer und feierten ihn als kreativen Protestler. Auch vor Ort wurde Pikachu von anderen Demonstranten beklatscht und gefeiert.

Selfies mit dem Widerstandskämpfer in Verkleidung

Neben der dramatischen Flucht vor der Polizei gab es auch heitere Momente: Zahlreiche Demonstranten nutzten die Gelegenheit, um mit dem maskierten Protestler Erinnerungsfotos zu machen. Bilder zeigen, wie sich einige Teilnehmer lachend um Pikachu scharen, um ein gemeinsames Selfie zu schießen.