Pilot erklärt: Das ist die schlechteste Tageszeit für einen Flug

Ein erfahrener Pilot hat verraten, zu welcher Tageszeit ein Flug am unangenehmsten ist.

Jerry Johnson, ein in Los Angeles ansässiger Pilot, meint, dass es eine Tageszeit gibt, zu der der Flug am angenehmsten ist. Er sagte: "Wenn Sie ein nervöser Flieger sind, buchen Sie einen Flug am Morgen. Durch die spätere Erwärmung des Bodens wird die Luft holpriger, und am Nachmittag ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewitters viel größer."

Ein anderer Pilot meinte gegenüber LadBible: "Der allgemeine Luftstrom in einem Flugzeug verläuft von vorne nach hinten. Wenn Sie also wirklich darauf bedacht sind, möglichst frische Luft zu atmen oder sich nicht zu sehr aufzuheizen, sollten Sie so weit wie möglich vorne sitzen. In Flugzeugen ist es hinten im Allgemeinen am wärmsten."

"Der holprigste Platz ist hinten. Ein Flugzeug ist wie eine Wippe. Wenn man in der Mitte sitzt, bewegt man sich nicht so viel. Piloten finden es verwirrend, dass so viele Menschen Angst vor Turbulenzen haben. Es ist so gut wie unmöglich, dass Turbulenzen einen Absturz verursachen. Wir meiden Turbulenzen nicht, weil wir Angst haben, dass der Flügel abfällt, sondern weil sie lästig sind.", so der Pilot weiter.