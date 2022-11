Porno-Millionärin: 'Drehte ersten Sex-Film schon in der Schule'

Die preisgekrönte Darstellerin war kürzlich zu Gast im Stiff Socks Podcast. Dabei offenbarte sie, dass sie bereits in der Schule mit dem Drehen von Sex-Filmen begonnen hatte.

Angela White ist seit fast zwei Jahrzehnten in der Erotikbranche tätig - und sie drehte ihren ersten Porno, als sie noch in der Schule war. In einem Podacst sprach die Darstellerin, die mittlerweile Millionärin ist, über ihre Karriere.

© instagram.com/theangelawhite

"Ich war noch in der High School als ich meine erste Szene drehte. Wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich: 'Moment mal', aber damals war es cool, weil ich gerade von der Schule kam und sie mir Zigaretten gaben." Sie erzählte den Moderatoren eine Geschichte darüber, wie sie zum ersten Mal auf dem Rücksitz eines Kastenwagens mit einem Bett auf dem Rücksitz Oralsex hatte. "Wir hatten früher diese Treffen für Minderjährige, wo man mit Jungs tanzen konnte, aber nicht trinken durfte", erklärte sie. "Er hatte zwar ein Haus, aber wir haben alles im Kastenwagen gemacht, weil er ein Revolverheld war, er stand auf Autos."

© theangelawhite/Instagram

Ihre Szenen schnitt die Australierin zu Beginn selbst, erst mit dem Umzug in die USA übernahm dies einer der Mitarbeiter der Produktionsfirmen. "Ich habe Pornos nur wegen des Sex gemacht. Ich will einfach eine Menge Leute ficken und das in einem sicheren Umfeld, in dem jeder getestet wird. Ich hatte nicht das Ziel, ein Unternehmen zu besitzen und ein Imperium aufzubauen, aber ich habe es einfach getan."

Angela White ist einer der bestbezahlten Stars in der Erotikbranche. Sie soll ein Nettovermögen von 8 Millionen Euro haben.