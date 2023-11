Pornostar klärt auf: DAS muss ein Mann im Bett machen

Hanna betont, dass Gleitfähigkeit das A und O ist: "Nichts ist unangenehmer, als wenn es zwickt und nicht richtig flutscht."

In der Welt von Pornostar Hanna Secret (27) hat sie ein pikantes Geheimnis gelüftet. Die Erotik-Dame enthüllt in ihrem neuesten YouTube-Video die aufregendsten "Special Effects" für den Mann im Bett. Auch wie er sich selbst am besten Vergnügen kann.

Viele Tipps

"Zwei Fäuste für Halleluja" - ein Vergnügen, wenn der Mann von beiden Händen verwöhnt wird. "Flinke Finger" setzen gezielten Druck und sorgen für ein einzigartiges Empfinden, so Secret. Der "Eichelherr" kümmert sich liebevoll um die Kronjuwelen, während die "Rückhand" glatte Handflächen zum Einsatz bringt.

Von "Feuer machen" bis zum "Bauchklatscher" - Hanna kreiert eine ganze Palette sinnlicher Erlebnisse. Ein Höhepunkt ist der "fremde Gast", bei dem man auf seiner eigenen Hand Platz nimmt, bis sie einschläft, um ein Fremdgefühl zu genießen.

Hanna betont, dass Gleitfähigkeit das A und O ist: "Nichts ist unangenehmer, als wenn es zwickt und nicht richtig flutscht."