Pizza-Bote rettet fünf Kinder aus brennendem Haus

Nicholas Bostic war gerade auf der Straße in Lafayette, Indiana, unterwegs, als er das brennende Haus entdeckte. Da die Feuerwehr noch nicht vor Ort war, zögerte der Pizza-Bote nicht und läuft auf das Gebäude zu. Als er rief, ob jemand im Haus sei, hörte er Kinderstimmen.

Here’s the video to go along with the story. pic.twitter.com/TvZ5wzCg1f