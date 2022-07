Ein Priester wurde gerügt, weil er die Sonntagsmesse im Meer feierte und dabei eine aufblasbare Matratze als Altar benutzte.

Pater Don Mattia Bernasconi, ein Priester aus Mailand, Italien, beschloss, die Messe während einer Hitzewelle an den Strand zu verlegen, wo sich die Gläubigen im Wasser versammelten, um an dem Gottesdienst teilzunehmen. Das Verhalten von Pater Bernasconi hat ihm Ärger mit seiner Erzdiözese eingebracht, die den Gottesdienst aufs Schärfste missbilligte.

"Die Eucharistiefeier hat eine besondere Sprache, sie besteht aus Gesten und Symbolen, die man respektieren und wertschätzen sollte, und auf die man nicht mit einer solchen Oberflächlichkeit verzichten darf", so die Erzdiözese Crotone in einer Erklärung, wie Excelsior berichtet. "Es ist notwendig, ein Mindestmaß an Anstand und Achtung vor den Symbolen zu wahren."

© La Bussola TV

Pater Bernasconi entschuldigte sich in einem Schreiben an die Erzdiözese und räumte ein, dass sein Handeln "vielleicht unklug" gewesen sei. Er sagte, die Messe sei am Ende einer Arbeitswoche mit jungen Menschen abgehalten worden. "Es war absolut nicht meine Absicht, die Eucharistie zu trivialisieren", sagte er.

Die Staatsanwaltschaft von Crotone hat nach dem Vorfall eine Untersuchung wegen "Beleidigung einer religiösen Konfession" eingeleitet.