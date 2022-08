Der Online-Streit zwischen Twitch-Star Tanzverbot und den beiden Casino-Streamern Orangemorange und Scurrows eskalierte am Freitag auf der Kölner Spielemesse.

Videoaufnahmen zeigen, wie es zuerst zu einem Wortgefecht inklusive Beleidigungen kam. Danach folgt ein Handgemenge, in dem Orangemorange laut eigener Aussage auf Twitter von Tanzverbot angespuckt und von irgendwem geschlagen sowie geschubst wurde.

@twitch One of your Streamers "OrangeMorange" knocked out a woman with a filled glass bottle on GC today. Do you really support such behaviour? I also want to remind you of your on TOS claiming "No violence even outside of the streams". pic.twitter.com/3XI5TZ6BMH