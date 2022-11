Bereits im Alter von sieben Jahren kaufte er seine erste Aktie, heute steht Richard Schäli auf der renommierten Forbes Liste der unter 30-Jährigen.

Während sich seine Freunde teure Klamotten kauften, investierte Richard Schäli schon jung sein Geld in Aktien und gründete mit bereits 11 Jahren seine eigene Vermögensverwaltungsfirma. Im Alter von 10 Jahren ergatterte er den Sieg in einem Trading-Wettbewerb, an dem 2, 7 Millionen Menschen teilnahmen.

Das Wirtschaftsmagazin Forbes hat ihn aufgrund seiner Leistung in die Liste der unter 30-Jährigen aufgenommen. Richard Schäli verwaltet heute mit 16 Jahren für seine Kunden einen achtstelligen Geldbetrag. In seinen Schulpausen checkt er die Aktienkurse. Statt wie viele Jugendliche Games zu spielen, bildete er sich immer weiter. Unterstützt wurde der Schweizer dabei tatkräftig von seinem Vater. Dieser ist Anlagechef eines Vermögensverwalters.