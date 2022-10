Ein Ziegenhirte entdeckte die prall gefüllte Schlange in seinem Stall. Ein Video zeigt, wie groß die Schlange wirklich war.

Es war ein Schock für den Ziegenhirten in Kulai in Südmalaysia: Als er in seinen Stall ging, entdeckte er einen riesigen Python. Das ungefähr sechs Meter lange Tier hatte laut "tag24.de" gerade eine Ziege verspeist und versuchte diese zu verdauen.

Der Mann informierte die Feuerwehr. Rund acht Männer machten sich auf den Weg, um die Schlange zu entfernen. Phytons sind in Malaysia keine Seltenheit und kommen doch manchmal in die Nähe von Menschen.