Riesiges Sinkloch lässt halbes Football-Feld verschwinden

Ein beeindruckendes Naturschauspiel ereignete sich am Mittwoch im US-Bundesstaat Illinois, als ein riesiges Sinkloch ein halbes Footballfeld verschlang.

Die dramatischen Bilder und die betroffenen Anwohner sorgen für Besorgnis und lassen viele Fragen offen.

Riesiges Sinkloch verschluckt halbes Footballfeld in Illinois

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall im Gordon Moore Park in Alton, Illinois (USA). Ein gigantisches Sinkloch verschlang plötzlich ein über einer Kalksteinmine errichtetes Footballfeld. Videoaufnahmen zeigen, wie der Boden unter dem Spielfeld nachgibt und sich das Loch rasch ausdehnt.

Football field in the USA fell into the ground



Surveillance cameras captured the moment a 30-meter-wide, 10-meter-deep sinkhole swallowed a football field in Alton, Illinois. pic.twitter.com/8YmgAcUUTW — S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 27, 2024

Das enorme Loch verschluckte dabei nicht nur einen Lichtmast und Bänke, sondern auch ein etwa 30 Meter langes Stück des Spielfelds, auf dem häufig Kinder spielen.

Michael Haynes, der Direktor für Parks und Erholung, zeigte sich sichtlich erleichtert darüber, dass zum Zeitpunkt des Unglücks niemand auf dem Platz war. "Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Leute auf dem Platz gewesen wären. Wir hatten großes Glück. Es sieht aus wie in einem Film, nicht wahr? Als ob eine Bombe explodiert wäre!", so Haynes.

Die Ursache des Unglücks

Laut Behörden wurde das Sinkloch durch den Einsturz einer Kalksteinmine verursacht, die sich unter dem Park befindet. Diese Mine war anscheinend schon lange unter der Oberfläche aktiv, ohne dass dies den Parkbesuchern bewusst war. Die Instabilität des Bodens führte schließlich zu dem dramatischen Einbruch.

Maßnahmen zur Sicherung des Gebiets

Das betroffene Gebiet rund um den Gordon Moore Park wird nun sorgfältig gesichert. Die Verantwortlichen erklärten, dass der Park auf absehbare Zeit geschlossen bleibt, während Inspektoren und Experten die Kalksteinmine untersuchen und notwendige Reparaturen vornehmen. Sicherheit hat dabei oberste Priorität.

Zusammenarbeit zur schnellen Problemlösung

Die Stadtverwaltung von Alton und die zuständigen Behörden arbeiten eng zusammen, um das Problem so schnell und sicher wie möglich zu beheben und die Auswirkungen auf die Gemeinde zu minimieren. Man hofft, dass durch rasches Handeln und gründliche Untersuchungen solche Vorfälle in Zukunft vermieden werden können.