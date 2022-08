Der Kanadier Gord Lewis ist tot. Der 65-jährige Gitarrist der Gruppe Teenage Head wurde tot in seinem Haus in Ontario gefunden. Im Zuge der Ermittlungen gibt es auch bereits eine erste Festnahme.

Das Gründungsmitglied der Punkrockband Teenage Head wurde am Wochenende von der Polizei entdeckt. Er war 65 Jahre alt. Wenig später gab es bereits die erste Festnahme.

Der 41-jährige Sohn des Rockers, Jonathan Lewis, wurde verhaftet und des Mordes angeklagt.



Auf einer Pressekonferenz am Montag sagte Sara Beck, dass die Polizei nicht nach weiteren Verdächtigen sucht. "Wir suchen weiterhin nach Zeugen und werten die Videoaufnahmen in der Gegend aus", fügte sie hinzu. Der Tod von Gord Lewis wurde von der Band bestätigt. In einem Instagram Posting wandten sich seine Kollegen an den Verstorbenen, um ihm zu Gedenken.



"Wir sind untröstlich und versuchen immer noch, den Verlust unseres Freundes, Bandmitglieds und Bruders Gord Lewis zu verarbeiten", schrieben die Bandmitglieder Steve Marshall, Schlagzeuger Gene Champagne und Dave Desroches.



Lewis gründete 1975 zusammen mit dem Sänger und Schlagzeuger Frankie Venom und dem Sänger Dave Desroches die Punkrock-Band Teenage Head. Zu den bekanntesten Songs von Teenage Head gehören "Let's Shake" und "Some Kinda Fun".