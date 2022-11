Auf der Jagd nach Elchen wurde ein Jäger von einer Bärenmutter überrascht. Auch wenn das Wildtier aggressiv wirkte, entschied sich der Mann dagegen, seine Waffe einzusetzen und das hatte auch einen guten Grund.

In einem Video, welches in einem Wald in Russland aufgenommen wurde, sieht man eine Bärenmutter auf einen Jäger lossprinten, sie lässt mehrmals kurz wieder ab, um dann einen erneuten Versuch zu starten. Er war dem Wildtier, welches drei Junge bei sich hatte, zu Nahe gekommen. Er zielt mit der Waffe auf die Bärin, jederzeit bereit abzudrücken. Doch der Mann blieb Ruhig und setzte keinen Schuss ab.

Der Grund dafür ist, dass er auf der Jagd nach Elchen war und daher kleinere Munition geladen hatte, als es für einen Bären nötig wäre. Mit einem Schuss hätte er das Wildtier verletzen, aber nicht erlegen können. In der Folge wäre die Bärenmutter eventuell noch aggressiver geworden. Am Ende verschwindet das Wildtier wieder im Wald und der Mann kam unversehrt davon.