Schon wieder: Pärchen hat Sex im Stadion

Diesem Pärchen war das Baseball-Spiel wohl zu langweilig.

Erst vor wenigen Tagen wurde ein Pärchen beim Oralsex auf einer halbleeren Tribüne während eines Baseballspiels erwischt. Nun trieb es schon wieder ein Paar während einer MLB-Partie im Stadion.

Two people were seen engaging in an apparent sex act at the Rogers Centre during last night's Blue Jays game, much to the surprise of anyone near them in the 500s. pic.twitter.com/9viHSXLJ8L — blogTO (@blogTO) August 30, 2022

The amorous duo is said to have been escorted out of the game, but police say no charges were laid.



????Dimitri Karakostas pic.twitter.com/AyoQKedSrY — blogTO (@blogTO) August 30, 2022

Der Vorfall ereignete sich dieses Mal im Rogers Centre in Toronto. Während sich die Blue Jays und die Chicago Cubs auf dem Feld gegenüberstanden, verzogen sich die beiden ins hintere Ende des Stadions und trieb es auf der Treppe.

Two people were escorted out of the Blue Jays game after getting caught having sex pic.twitter.com/z7CBTxRpQ7 — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) August 30, 2022

Die schnelle Nummer blieb allerdings nicht unbemerkt. Andere Baseball-Fans alarmierten die Securitys, die dem Treiben ein rasches Ende setzten. Das dreiste Pärchen wurde aus dem Stadion geworfen, hatte aber Glück, dass niemand den Vorfall bei der Polizei anzeigte.